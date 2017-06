1/ Picasso - Perpignan

L’hôtel de Lazerne - devenu musée des beaux-arts Hyacinthe Rigaud - réouvre ses portes au public dans son entier, au terme d’importants travaux de rénovation et d’extension. Pour son exposition inaugurale, il s’attarde sur les vacances perpignanaises de l’un des ses plus illustres résidents. Accueilli par le conte et la comtesse de Lazerme, Pablo Picasso y effectue plusieurs séjours entre 1953 et 1955. A la manière d’un album de vacances, le parcours déroule la chronique photographique de Picasso à Perpignan, des portraits de l’entourage du peintre ainsi qu’un important volet documentaire constitué de lettres et de dessins. Perpignan fait partie de la première vague d’expositions soulevée par le projet tentaculaire Picasso-Méditerranée. Initié par le musée national Picasso – Paris pour une durée de deux ans, le projet se matérialisera par des expositions dans une soixantaine d’institutions du pourtour méditerranéen. Que l’on se s’attende pas à y croiser nécessairement des chefs d’œuvre mais plutôt une approche intime et fragmentaire des faces cachées du peintre. Une sorte de projet cubiste, en somme.

Du 25 juin au 5 novembre, musée Hyacinthe Rigaud, Perpignan.

2/ Picasso à la mer

La vague Picasso déboule jusqu’à Canet-en Roussillon où l’on retrouve l’artiste à travers un corpus d’images - estampes, photographies, mapping, extraits vidéo, documents divers – qui des années 20 jusqu’à la fin des années 60 le met en scène sur la plage entouré de sa famille et de ses amis. Des moments de liberté à mettre en perspective avec l’une des thématiques chères à Picasso où la mer apparaît comme une scène de théâtre en plein air devant laquelle s’agitent ou s’alanguissent baigneuses, enfants et acrobates.

Du 22 juin au 10 septembre. Galerie des Hospices, Canet-en-Roussillon.

Portrait de Picasso à la barretina, 1954

Photographie argentique noir et blanc

Musée d’art Hyacinthe Rigaud, Ville de Perpignan

© service photo, ville de Perpignan

©succession Picasso 2017