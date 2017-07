Pour sa 20e édition, le festival 31 Notes d’été redouble de générosité et propose durant tout l’été, dans 26 communes de Haute-Garonne, un ample programme – entièrement gratuit – conjuguant plaisirs artistiques et joies touristiques. Côté musique, Doolin’ (le plus irlandais des groupes toulousains), Ezza (trio de blues touareg) et Pulcinella (quatuor toulousain joyeusement frondeur) sont, entre autres, de la partie. JP

Photo : Krisztina Csendes