Marc, Serge et Yvan sont amis. Depuis trente ans.

Un jour Serge, épris d’art contemporain, dévoile à Marc un tableau, un monochrome blanc, d’un peintre très coté qu’il vient d’acheter. Marc regarde la toile et demande le prix. « Tu as acheté cette merde 200.000 francs ?! »

Début d’un cataclysme amical. Une intrigue minimale pour un succès colossal. La pièce de Yasmina Reza a été jouée et primée dans le monde entier.

AL

Photo : Pascal Victor