Le festival de Colomiers affectionne les jeunes auteurs, les maisons d’édition indépendantes, les projets audacieux.

Savant mélange entre artistes de renom et pépites méconnues, la manifestation tire sa réussite d’un programme qui décidément colle comme un gant à ce genre transversal, ouvert aux champs disciplinaires les plus variés. Parmi les séances de dédicaces incontournables, les expositions dans et hors les murs, les rencontres innombrables, un certain nombre de rendez-vous pique notre curiosité.

A commencer par une rencontre dessinée avec Maïté Grandjouan, qui signe par ailleurs l’affiche du festival : on glisse un œil dans son carton à dessins pour partager avec elle ses balades surréalistes, puis percer, en direct et sur grand écran, les mystères de son geste graphique. Il faut ensuite parcourir la Cartographie sentimentale d’Emanuele Racca, un regard tendre porté sur cette « zone urbaine ordinaire » qu’est Colomiers : à voir dans les vitrines de la rue du Centre.

Expérimenter enfin ce spectacle à haut risque qu’est la Réforme Graphique. Dictée dessinée, duels portraits, dictionnaire illustré… déroutante et libératoire, cette série d’épreuves devrait décoincer nous promet-on les nuls en dessin et autres complexés du crayon.

Maeva Robert