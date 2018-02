On ne s’était jamais penché jusqu’alors sur la vitalité circassienne colombienne, et on avait tort (ça peut arriver, tout est possible).

Les seize artistes de Circolombia, formés à l’école nationale Circo Para Todos Colombia (favorisant l’insertion socio-économique des jeunes en difficulté), fonctionnent avant tout à l’énergie et puisent dans leurs réflexes urbains.

Acrobates, chanteurs et danseurs d’Urban évoquent sur fond de reggaeton leur quotidien dans les rues de Cali. Irrésistible de fraîcheur (et de muscles apparents).

Photo : Annemon-Taake