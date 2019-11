En ascension constante depuis son lancement en 2015, le festival Dernier Cri gravite intensivement dans la sphère des musiques électroniques et s’attache à en refléter les multiples facettes via une programmation ample et éclectique, répartie dans divers lieux de Montpellier.

Du côté musical, cette 5e édition - qui s’étend sur plus de dix jours – propose plusieurs événements et accueille notamment K-Hand, grande figure féminine de la scène de Detroit, Octave One, explosif duo également de Detroit, et Tama Sumo, résidente du Panorama Bar berlinois – ces deux derniers étant à l’affiche de la très prometteuse journée de clôture, organisée à la Halle Tropisme.

Autre point fort : la soirée queer Garçon sauvage au club Le Dièze. S’ajoutent encore des contests ayant pour but de repérer et soutenir de jeunes talents de la région, une masterclass (animée par l’excellent producteur Madben), un atelier pour enfants, une exposition de l’artiste/illustrateur Virassamy et une projection de Quand la ville dort, documentaire de Jérôme Clément-Witz consacré au collectif parisien Pas-Sage qui organise des soirées clandestines autour de Paris.