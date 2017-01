Entièrement dévolu à la chanson francophone (sous ses multiples formes), le festival Détours de chant – organisé par l’association éponyme – constitue l’un des principaux rayons de soleil musicaux de l’hiver toulousain. Se déroulant du 24 janvier au 4 février dans plusieurs salles de la ville rose (Bijou, Cave Poésie, Metronum, Théâtre du Grand-Rond, Sorano, Espace Bonnefoy, Chez Ta Mère…) et des environs, l’édition 2016 offre un ample aperçu du paysage de la chanson contemporaine, propice aux découvertes dans un esprit de parfaite convivialité. Résolument transversal, le programme se partage entre jeunes talents et valeurs sûres tout en se faufilant dans divers univers parallèles – du folk-rock au hip-hop via le jazz et les musiques d’ailleurs. Derrière les têtes d’affiche certifiées (Cali, Trio Lo’Jo, Bazbaz, Emilie Marsh…), se remarquent notamment Camille Hardouin (alias La Demoiselle inconnue), Bertrand Betsch, Amélie Les Crayons, Nicolas Jules, le duo hors normes Sages comme des sauvages ou encore, last but not least, Loïc Lantoine pour un très prometteur concert-spectacle de clôture (4 février, Théâtre des Mazades) en compagnie du Very Big Experimental Toubifri Orchestra.

J.P.

Photo : Toine1