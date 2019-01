Se baladant depuis 18 ans à travers le vaste domaine de la chanson française, avec une prédilection pour les air(e)s les plus excentriques, le festival Détours de chant se révèle toujours aussi défricheur et partageur.

Plus de 40 invités participent à cette édition 2019, déployée dans 25 lieux différents de l’agglomération toulousaine. Les deux grandes (et fortes) têtes d’affiche sont Dani et Dick Annegarn, celui-ci présentant un concert spécial composé de chansons dédiées à des villes qui ont marqué sa vie.

Par ailleurs, le public va notamment pouvoir croiser la route de Laura Wild, prometteuse jeune auteure-compositrice interprète (dont l’instrument fétiche est l’ukulélé), Facteurs Chevaux, duo masculin pratiquant un folk superbement buissonnier, Manu Louis, inclassable homme-orchestre réputé pour ses concerts drôlement chaotiques, et Le Flegmatic, très spirituel ménestrel contemporain dont le nouvel album (Ruines nouvelles) sort en mars sur le précieux label toulousain We Are Unique ! Records.

J.P.

Photo : Marc Wendeski