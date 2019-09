Le musée de Lodève accueille 90 œuvres prêtées par le musée d’Ixelles à la faveur d’un chantier d’extension et de restructuration. Soit 100 ans de peinture peu ou prou, entre la première moitié du XIXe siècle et la fin de la Seconde Guerre mondiale, une période particulièrement intéressante et suffisamment large pour comprendre la construction de l’identité artistique belge.

Paysagisme, impressionnisme, symbolisme, fauvisme, surréalisme, abstraction… On y lit sans équivoque l’influence picturale des pays limitrophes, la France notamment, car la spécificité belge ne s’est pas forgée dans le coup d’éclat. L’art belge cultive la nuance, surfant sur les mouvances artistiques de son temps pour n’en retenir semble-t-il que les aspects les plus introspectifs.

De révolution en contre-révolution, celui-ci s’affirme toujours plus moderne, non-conformiste, enclin à l’imaginaire, entrecoupé de quelques coups de génie signés René Magritte ou les artistes du groupe CoBrA, dont les œuvres figurent évidemment parmi les temps forts du parcours.

Pierre Alechinsky, CoBrA de transmission, 1968

Acrylique sur toile (prédelle : lithographies marouflées

sur la toile).

© ADAGP Paris 2019, photo Musée d’Ixelles