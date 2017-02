Tout ici est absolument irrésistible : d’abord et avant tout les danseurs, d’une incroyable maturité technique et d’un enthousiasme absolument délirant. Ces ouragans dont l’âge oscille entre 9 et 22 ans font partie du formidable Groupe Grenade dirigé par Josette Baïz et carburent à une énergie brute mais parfaitement domptée qui renverse tout sur son passage. Les chorégraphes ensuite, (les guests, ce sont eux), Dominique Bagouet, Emanuel Gat, Lucinda Childs, Rui Horta, Wayne McGregor entre autres, piliers de la danse contemporaine. Le culot enfin, de Josette Baïz, de confier à ces jeunes danseurs les pièces majeures de ces chorégraphes tout aussi majeurs. VP

21 février, Circa, Auch.

24 et 25 février, Odyssud, Blagnac.

Photo : Ballani