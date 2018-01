Souvent considéré comme le « père » de la musique finlandaise, Jean Sibelius composa une œuvre symphonique parmi les plus intéressantes et les plus personnelles du début du XXe siècle.

Cherchant à se libérer des influences de la musique allemande, il puise dans les paysages de sa Scandinavie natale quelques-uns des plus beaux thèmes de ses symphonies, dont certains mouvements sont comme autant de fresques à la gloire des vastes paysages sauvages du Nord. Reprenant à son compte la forme libre du « poème symphonique » dans la lignée de ceux de Liszt et de Richard Strauss, Sibelius crée de véritables épopées de l’âme, ballades pour orchestre qui sont comme des journaux intimes de l’artiste.

Finlandia est le sixième et dernier tableau d’une œuvre plus vaste, composée en 1899 pour la défense de la presse finlandaise alors réprimée par le régime russe. Cette dernière page prend rapidement son indépendance du reste du corpus et devient l’hymne officieux de la Finlande.

La Symphonie n°2 (1902) n’a pas, quant à elle, de programme « politique » aussi affiché, mais elle joue également son rôle dans l’affirmation d’un art et d’une esthétique propre à la Finlande. En effet, Sibelius y renoue, après une brève période de doutes et de pessimisme, avec le caractère vif et audacieux de Finlandia, dont ces pages semblent être le prolongement.

Commencée lors d’un voyage en Italie, où le compositeur s’enthousiasme pour un pays aux couleurs et aux coutumes diamétralement opposées à celles qu’il a toujours connues. Mais cette symphonie n’est pas « italienne », comme on a parfois pu le lire. Elle respire les grands espaces et les grands vents. Immédiatement saluée par le public, cette Symphonie n°2 est jouée à guichets fermés lors de sa création et est devenu depuis l’une des pages les plus justement célèbres du compositeur.