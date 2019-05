Plus qu’un an avant la majorité… Jazz en Comminges en profite pour prolonger tant qu’il le peut les énormes avantages dont jouit -sans même le savoir parfois, bonjour l’ingratitude- tout adolescent qui se respecte un minimum. La foi en la beauté du geste d’abord, en programmant, avec un grand sens du partage, de très nombreux concerts gratuits ou à des tarifs modérés.

L’incontournable prise de risque mesurée avec l’invitation, sous le chapiteau du Magic Mirror, d’un festival off explosif. La confiance en son prochain, avec des propositions aussi risquées que ce Moondog on the streets of Saint-Gaudens, en partenariat avec Pronomade(s).

Comme les voyages forment la jeunesse, Jazz en Comminges se tourne naturellement vers Youn Sun Nah et Boyan Z. Comme les limites font aussi leur office, on laisse quand même faire Ron carter le premier soir, une bonne leçon de jazz.