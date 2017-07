Depuis sa création en 1978, le festival Jazz in Marciac a gravi allègrement les échelons et se situe désormais à un niveau (très) élevé en termes de popularité – son rayonnement excédant, de loin, les frontières de la région Occitanie. Cette année, il atteint le cap symbolique de la 40ème édition et, plus swinguant que jamais, déploie pour l’occasion un programme particulièrement haut de gamme.

Trois semaines durant, nombre de musiciens prestigieux vont ainsi venir à la rencontre du public, de Norah Jones à Ibrahim Maalouf en passant par Dee Dee Bridgewater, Chucho Valdes, Georges Benson, les sœurs Labèque, Avishai Cohen, Stanley Clarke, Henri Texier, le Mingus Big Band, Ray Lema & Laurent de Wilde, Richard Galliano, Wynton Marsalis, Manu Dibango, Orchestra Baobab ou encore, last but not least, Herbie Hancock. Un vrai feu d’artifice ! Du côté des jeunes pousses, signalons en particulier, en ouverture du festival, le concert du duo toulousain Endless, dont le très beau premier album (Lost Lake) vient de paraître.

J.P.

Photo : Yann Laubsher.