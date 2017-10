2017 marque la 31ème édition de Jazz sur son 31 : un cap évidemment symbolique pour ce festival-phare, porté par le Conseil départemental de la Haute-Garonne et destiné à faire connaître l’univers du jazz au plus large public possible. En témoigne distinctement la politique tarifaire, de nombreux concerts étant accessibles gratuitement.

Fidèle à son credo éclectique, le festival arbore cette année un programme très bariolé, déployé sur plus de deux semaines dans dix-neuf communes, Toulouse en constituant bien sûr le cœur battant. La scène cubaine bénéficie d’une belle mise en avant, permettant de découvrir quelques-uns de ses principaux représentants, notamment le Cuban Rhythm Trio, Irving Acao, Carlos Sarduy, Rolando Luna et Harold Lopez-Nussa.

Comprenant aussi, entre autres, un ample panorama du jazz français actuel et un focus sur le jazz manouche, cette édition accueille plusieurs invités de marque, parmi lesquels Michel Portal (avec un nouveau trio), Kyle Eastwood, Dianne Reeves, Natalia M. King, Magyd Cherfi et le Big Band Garonne (en ouverture).