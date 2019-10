Evénement phare de l’automne musical en Haute-Garonne, qui prend Toulouse pour épicentre et se déploie dans tout le département, le festival Jazz sur son 31 met en lumière le jazz sous toutes ses facettes.

Forte de la présence de prestigieux noms fédérateurs comme Steve Coleman (avec ses Five Elements), Avishai Cohen (en trio) et le collectif Abraham Inc, cette 33ème édition invite par ailleurs à découvrir de jeunes activistes tels que l’intrépide saxophoniste Jowee Omicil, le multi-instrumentiste Kamaal Williams et le tubiste Theon Cross, ces deux derniers faisant partie de la vibrante scène anglaise.

Autre point fort : un focus sur le Proche et Moyen-Orient, où se distingue en particulier le remarquable pianiste et chanteur Bachar Mar-Khalifé qui explore un dense et remuant territoire transversal. Une tournée générale de concerts dans des bars toulousains figure également au programme. S’ajoutent des showcases chez les disquaires, des apéros-jazz, des ateliers, des déambulations, une exposition ou encore des leçons de jazz.

J.P.

Photo : Clément Legrand