Pour sa première « grande » exposition dans ses nouveaux espaces place du Capitole, la fondation Ecureuil entame une réflexion autour de l’objet, de sa place dans notre quotidien, de l’espace et de la contamination de l’espace par l’objet. Les céramistes Jean-Pierre Viot et Haguiko investissent le lieu de leurs créations passées et récentes et instaurent un dialogue entre leurs deux pratiques, l’une portée vers l’élan, la couleur, la prolifération, l’autre tournée vers l’intériorité, le noir, le blanc, le silence. La question de la temporalité est omniprésente, d’une part parce que cette pratique ancestrale s’inscrit ici pleinement dans la contemporanéité du monde, d’autre part parce que l’exposition, comme il est d’usage à la fondation, ne sera pas figée. Les artistes dévoileront certains gestes de leur travail de la céramique et interviendront à plusieurs reprises sur cette matière vivante qui craquelle, change de couleur, évolue.