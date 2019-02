Ils sont peintres, bédéistes, musiciens, vidéastes, photographes, sculpteurs ou performers, ils sont jeunes, ils vivent ou ont vécu à Kinshasa… et c’est à travers leur regard d’artistes que le MIAM invite son public à découvrir l’âme de la capitale congolaise.

70 artistes représentés ! Le MIAM vise grand, et l’expression de la richesse de la scène artistique congolaise n’est pas le moindre intérêt de cette exposition ! Pour autant, le parcours n’a pas l’ambition d’offrir un panorama des arts contemporains kinois. Ceux-là ont été choisis parce qu’ils font partie de la plus jeune des générations d’artistes à l’œuvre à Kinshasa et que leur pratique est ancrée dans une expérience intime de l’espace urbain.

Coproduite avec la Cité de l’architecture et du patrimoine, l’exposition est organisée à la manière d’une déambulation et s’articule autour de 9 chroniques - performance, sport, paraître, musique, capital, esprit, débrouille, futur, mémoire – comme autant de portes d’entrée pour raconter la ville. Kinshasa, 3e ville d’Afrique aux 13 millions d’habitants, mégalopole tentaculaire dont 85% de la surface est auto-construite, se livre loin des clichés comme un espace de possibles.

Maëva Robert

Photo : Yves Sambu