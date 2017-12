Beaucoup d’inratables, d’incontournables, d’inédits, d’incroyables en cette fin d’année à la Grainerie, fabrique des arts du cirque et de l’itinérance fixée à Balma.

Mais puisqu’il faut bien choisir, retenons deux propositions : tout d’abord celle des locaux Acrostiches, qui présentent Excentriques, leurs dernière création, montés sur gyropodes et accompagnés de deux nouveaux acrobates passés par le cirque Plume. Ensuite, tout aussi inratable, celle de la compagnie Akoreacro qui prend ses aises sous chapiteau, presque un mois durant à la Grainerie.

Sur la piste, cinq musiciens et six acrobates déploient une spectaculaire énergie, qui résiste aux numéros les plus physiques comme à l’intempestive irruption du burlesque et à l’omniprésence de la musique. Créé en 2013, le spectacle porte bien son nom : Klaxon.

Excentriques, les Acrostiches, du 21 au 23 décembre.

Klaxon, Akoreacro, du 23 novembre au 16 décembre.