En reprenant le livre d’Alberto Manguel, le québécois multicartes Robert Lepage a conçu un périple magique, une véritable immersion 360° en réalité virtuelle dans les plus belles bibliothèques du monde.

C’est beau une bibliothèque la nuit, surtout si elles sont remarquables, et celles ici choisies le sont. Voilà une proposition dont vous êtes un peu plus que le spectateur, car votre mémoire agira, et « parce qu’une bibliothèque est notre espoir d’abattre les barrières du temps et de l’espace. Chaque bibliothèque s’érige dans l’ombre de la Tour de Babel, cette vaine tentative d’embrasser toute chose, y compris les cieux. ». Dixit Alberto Manguel, écrivain-voyageur né à Buenos Aires.

D’entrée, c’est sa bibliothèque personnelle (enfin une reproduction de celle qu’il possède en France), avec ses trente mille livres, qui vous accueille. Déjà une première pénombre, une subjectivité agissant comme un sas, une antichambre bienveillante où des éclairages féconds mèneront vers de plus grandes découvertes. Vous pénétrez ensuite dans la Forêt, cœur du dispositif. Les troncs d’arbres sont-ils les colonnes du temple ? Placées sur chacune des tables, des petites lampes vertes évoquent déjà l’univers des bibliothèques, des casques-visionneuses vous attendent.

Puisque les livres brillent dans la pénombre

C’est une aventure immersive et sensorielle conçue par l’artiste multidisciplinaire Robert Lepage et la compagnie Ex Machina. Sous vos yeux, dix des plus belles bibliothèques du monde racontées par Alberto Manguel : Alexandrie, l’ancienne et la nouvelle, Sainte-Geneviève à Paris, la bibliothèque du Congrès à Washington, celle de Sarajevo, et même celle du Nautilus, surgie de Vingt mille lieues sous les mers. D’autres encore, au Japon ou dans les Alpes, baroques ou austères, toutes étrangement fantastiques.

Une installation où l’imaginaire brouille les repères techniques, et qui nous rappelle que toute bibliothèque est une victoire sur le temps…

Pierre Lépagnol

Photo : Stéphane Bourgeois

visite par petits groupes, réservation obligatoire