Des falbalas jonglés de leurs débuts aux chapiteaux toujours remplis, 35 ans révolus pour cette compagnie de bateleurs francs-comtois, des vétérans toujours renouvelés, soit une belle histoire toujours portée par leur public.

Bernard Kudlak et ses compères, ceux et celles des débuts et la relève bien sûr, reviennent comme toujours, sauf que c’est la dernière fois, car c’est dit, en 2020, autant dire demain, ils arrêtent tout et ne regrettent rien. Voici venue La dernière saison du cirque Plume.

Pas moins de 18 représentations en mars à Odyssud, c’est donc le moment où jamais de voir ou revoir ce cirque sans piste. Voltige burlesque devant une immense toile, peurs enfantines et chuchotements, la forêt, du Jura ou d’ailleurs, est toujours là, comme un poème en relief. Démons et merveilles, bohème végétale, astuces circassiennes saupoudrées de neige et de vent, et toujours – c’est leur marque de fabrique – une musique en direct concoctée par Benoît Schick.

Photo : Yves-Petit-Cirque-Plume