Ça commence fort et poétique : un défilé de superséniors signé Massimo Furlan, hommage au Superman de son enfance après épreuve du temps. Ça finit bien et participatif : un bal hongrois, guidé par Jozsef Trefeli et Gabor Varga. Créatif, généreux, international : le Jour de la danse coche les cases qui lui permettent d’intégrer sans peine la programmation de la Biennale. Portée par la Place de la danse et Arto depuis trois ans, cette journée hors-normes impose une danse complice, gratuite et avenante, au cœur d’une ville prête à tout voir et tout danser. Virginie Peytavi

Photo : Massimo Furlan