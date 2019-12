C’est un classique du genre, comédie à huis clos jouée des centaines de fois dans tous les théâtres français.

Ceux qui n’ont pas vu la pièce auront au moins vu le film, sorti deux ans après avec les mêmes acteurs. Un repas de famille, un frère et une sœur qui se chamaillent, le meilleur ami au milieu. D’un côté des bobos, Babou et Pierre, enseignants de gauche et parents névrosés d’Apollin et Myrtille. De l’autre des libéraux, Vincent, agent immobilier de droite et sa femme Anna, tout juste enceinte.

Claude au centre, premier trombone à l’orchestre philharmonique de Radio France. Une histoire de prénom, et tout bascule. Voilà pour l’intrigue, somme toute assez basique et même téléphonée. Oui mais « La Prune » est désormais célèbre, et le texte devrait définitivement figurer au dictionnaire des répliques cultes – « Il est comme son père, il penche à droite » demeurant une des meilleures.

SJ

Photo : Bernard Richebé.