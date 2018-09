Riche programme - c’est devenu une habitude - pour ces nouvelles Journées Européennes du Patrimoine qui, en Occitanie comme ailleurs, jouent la carte du partage.

Dans l’Ariège

Taurignan-Vieux : la jolie petite église de l’Assomption sera ouverte toute la journée. Marie Cantagrill et ses musiciens (en quintette) y donneront une répétition publique à partir de 14h30, offrant ainsi une belle pause musicale aux visiteurs entre deux explorations du patrimoine.

Foix : L’Estive vous ouvre ses portes à cette occasion. Venez découvrir les coulisses, visiter la cabine de projection (sur réservation) et profiter d’une vente exceptionnelle d’affiches de cinéma ! C’est aussi l’occasion de (re)découvrir des chefs-d’oeuvre du cinéma sur grand-écran.

Dans le Gard

Nîmes : Au Carré d’Art : Visites commentées de l’exposition WOLFGANG TILLMANS à 15h et 16h30.

Atelier en famille autour de l’exposition WOLFGANG TILLMANS à 14h. Visites commentées de la collection à 15h30. Visites libres de l’exposition Désir d’archéologie,

de 10h à 18h en continu.

En Haute-Garonne

A Toulouse

Musée Saint-Raymond : La découverte des vestiges du rempart romain de Toulouse est proposée, au départ du musée et sur inscription, de 10h30 à 12h30 le samedi et le dimanche. L’amphithéâtre romain de Purpan-Ancely sera exceptionnellement ouvert de 10h à 19h. Une visite commentée est proposée le samedi et le dimanche à 15h.

Dans le cadre de la Nuit du patrimoine, le MSR accueille la compagnie Théâtre d’image(s) avec E.N.T.R.E, aventure théâtrale singulière où les textes, les musiques, les formes et les couleurs s’unissent de façon spectaculaire pour tenter l’expérience d’un nouveau langage.

Pour clôturer en effet le premier jour de l’édition 2018 des Journées du patrimoine, vous êtes invités à déambuler sur un chemin d’étoiles entre la basilique Saint-Sernin et l’Hôtel-Dieupour célébrer le 20e anniversaire de l’inscription au patrimoine mondial des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle.

Samedi 15 septembre | 19h | Gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponible.

Musée des Augustins : L’entrée au musée est gratuite. Des visites, des concerts d’orgue et des ateliers jalonnent ces journées dédiées à la découverte et à la sensibilisation au patrimoine et à l’histoire de l’art.

Ouverture de 10h à 19h.

Voies Navigables de France : Afin de sensibiliser le grand public à la sauvegarde du canal du Midi, la Mission Mécénat de Voies navigables de France, en partenariat avec Cinéfol 31 et la Mairie de Toulouse, organise deux projections de cinéma en plein air à la Cale de Radoub, à Toulouse : MINUSCULE - LA VALLÉE DES FOURMIS PERDUES de Thomas Szabo et Hélène Giraud & LION de Garth Davis. L’intégralité de la somme récoltée sera reversée au profit du projet de replantation des berges du canal du Midi.

Théâtre du Capitole : le Théâtre du Capitole ouvre ses portes le samedi 15 septembre 2018 et offre (à 21h) un récital de la mezzo-soprano Catherine Trottmann. Ouverture de 19h30 à 22h.

Théâtre Sorano : Visites privées du théâtre + marché aux affiches | samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 13h et de 14h à 18h. En compagnie d’un metteur en scène, d’un comédien, d’un régisseur ou d’un membre de l’équipe du Sorano, venez découvrir les métiers du spectacle vivant et le théâtre « côté coulisses » !

Entrée libre toutes les 30 min. sur réservation (et dans la limite des places disponibles) au 05 32 09 32 35 (du mardi au vendredi de 13h30 à 18h30).

+ Marché aux affiches samedi de 14h à 18h dans le hall du théâtre. Tarifs à partir de 5 euros.

Le ThéâtredelaCité : Les 10 000 m2 des espaces, coins et recoins du ThéâtredelaCité seront investis par la trentaine de comédiens de la compagnie Opéra Pagaï et son metteur en scène Cyril Jaubert, assistés du personnel du théâtre et de bénévoles. La Cité Merveilleuse est ouverte toute la journée de 10h à 12h30 et de 15h à 18h, pour une promenade gratuite d’environ une heure.

En prime, les amateurs pourront repartir avec une des affiches qui ont fait l’histoire du théâtre. Et en clôture des Journées, l’Orchestre Merversible jouera dimanche 16 septembre de 18h30 à 19h15, dans la rue Pierre Baudis qui longe le théâtre.

Forêt de Bouconne : Percez les secrets de cette remarquable tour en brique rouge haute de 10 mètres qui se dresse au coeur de la forêt. Il s’agit d’une Tour pour le Télégraphe Aérien, inventé par Claude Chappe au lendemain de la Révolution Française et qui permettait de communiquer rapidement d’une ville française à une autre mais aussi, dans l’Europe entière sous Napoléon, en remplacement des estafettes à cheval.

Visites guidées dimanche 16 septembre à 10h et à 15h.

Abattoirs : Visites guidées, le samedi 15 et le dimanche 16 septembre 2018 à 14h30 et 16h. Visite en langue des signes, le samedi 15 septembre à 14h15 (durée 1h). Atelier enfant en langue des signes, le samedi 15 septembre à 14h (durée 1h 30).

Archives départementales : 15 septembre à 18h, les Archives Départementales ouvrent leur portes et vous invitent au spectacle de la Cie FABULAX, DEBOUT SOUS L’ORAGE.

Musée Paul Dupuy : Vendredi 14 septembre, inauguration des journées du Matrimoine à 18h00 : Au programme une conférence du collectif Georgette Sand, un live de Kawrites et un mix de DJ Mamelle Bent ! Les Journées se poursuivent notamment à Ramonville, le samedi 15 septembre avec la Compagnie Filao qui rendra hommage à Angèle Bettini del Rio avec une forme courte dansée et engagée.

Samedi 15 septembre à 15h et 18h15 Place Jean Jaurès - Ramonville.

A Blagnac : Animations exceptionnelles au musée Aeroscopia. Durant ce week-end exceptionnel, de nombreuses animations seront proposées, certaines incluses dans le prix d’entrée au musée, d’autres en supplément. Pour l’occasion, le musée proposera un tarif d’entrée unique de 10 € (gratuit pour les moins de 6 ans) et sera ouvert de 9h30 à 18h00.

A Saint-Orens :Chasse aux trésors 2.0 (Geocaching) et concert au Parc Catala, samedi 15 septembre à partir de 16h. Concert Salsa : Ida y Vuelta à 18h.

A Montréjeau : Animations et visites du Château de Valmirande : Rendez-vous le vendredi 14 septembre de 10h00 à 12h00 pour une visite guidée de son parc, des dépendances et écuries en marbre ainsi que la sellerie et la chapelle. Puis le samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h00 à 19h00 : visites libres ou guidées et expositions.

Tarifs : 5€/adulte, 3€/enfant (- 12 ans).

Renseignements à l’office de tourisme : 05 62 00 79 55

A Gourdan Polignan : Visite de la chapelle de Notre Dame de Polignan . Rendez-vous le samedi 15 septembre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Visite libre – Gratuite.

A Saint-Bertrand de Comminges : Rendez-vous le samedi 15 et dimanche 16 septembre aux Olivétains à St Bertrand de Comminges de 11h00 à 12h00 et de 15h à 16h00. Renseignements : 05 61 95 44 44

Dans le Gers

A Simorre : Les Amis du Musée Paysan d’Emile préparent activement les Journées Européennes du Patrimoine sous l’angle du centenaire de la Première Guerre mondiale au travers une des facettes de cette guerre : « les fusillés pour l’exemple ». Projection d’un documentaire le samedi 15 septembre à 15h. En complément, il sera possible de consulter des lettres de Marius Paudio, jeune soldat originaire d’Espaon, tué sur le Front le 22 décembre 1914.

Les Musicales des Coteaux de Gimone vous invitent à un concert de l’Ensemble Orchestral Pierre de Fermat

le Dimanche 16 septembre à 18h00 à l’Eglise de Simorre. A 14h00 et 16h00 vous pourrez assister à une visite guidée de l’Eglise : renseignements office de tourisme.

A Condom

Musée de l’Armagnac : Samedi et dimanche, de 15h00 à 18h00 : visite libre gratuite.Dimanche à 16h00 : atelier créatif avec la plasticienne Jacqueline Delpy. Réservation obligatoire au 05 62 28 47 21 (service culturel de Condom). Atelier pour les enfants à partir de 7 ans, limité à 8 places.

Hôtel de Polignac : Samedi et dimanche, de 14h00 à 15h45 : visite ludique et sensorielle avec les guides de Pass’en Gers. Réservation obligatoire au 05 62 28 47 21 (service culturel de Condom). Visite en famille, limité à 20 places.

Dans la ville : Samedi, de 20h00 à 21h30 : balade nocturne. (se renseigner au 05 62 28 47 21)

Au Château de Flamarens : Ouverture du Château à la visite de 11h à 18h. Samedi 15 et Dimanche 16 septembre 2018. Visite libre 3 €, au bénéfice de la restauration du monument. Concert Lyrique : Samedi 15 septembre à 17h30 par « Les Chants de Garonne ».

Réservation conseillée.

Dans l’Hérault

A Montpellier

Archives départementales. Les Héraultais pourront exceptionnellement visiter les magasins où sont conservés les 35 km d’archives et les ateliers.

Visites guidées d’1h00 pour des groupes limités à 25 personnes. Inscription sur place, le jour même.

Médiathèque départementale : Les coulisses de la Médiathèque Départementale dont le bibliobus et magasins sont ouverts exceptionnellement à la visite.

Visites guidées pour des groupes de 10 à 15 personnes

Dans le Lot

Grand Figeac : Des ouvertures exceptionnelles : notamment le Château du Viguier du Roy sur réservation préalable auprès de l’office de tourisme.

Des visites randonnées le long des Chemins de Saint-Jacques sur réservation préalable à l’office de tourisme.

Un parcours nocturne de Figeac : visite aux flambeaux

le samedi au départ de l’office de tourisme.

Dans les Hautes-Pyrénées

Les Grottes de Gargas

Venez (re)découvrir les Grottes de Gargas, le centre numérique Nestploria, son exposition permanente « Les explorateurs de la Préhistoire », son nouveau jeu vidéo « La Tribu du Bison » et sa « petite vadrouille ».

Réservation obligatoire au 05 62 98 81 50

Montsérié

Une visite guidée et gratuite du site protohistorique et gallo-romain de Montsérié vous est proposée par le maire du village. Il s’agit d’une petite balade dans les bois d’environ 5km – 300m de dénivelé sur les pas de nos ancêtres. Rendez-vous le samedi 15 septembre à 14h30 devant le local d’exposition à côté de l’église. Renseignements : 06 83 57 90 76

Aventignan

Concert des « Centaurées de Nistos » en l’église d’Aventignan. Le samedi 15 septembre 2018 à 20h30 – Entrée gratuite.

Dans les Pyrénées-Orientales

A Perpignan

Le Théâtre de l’Archipel ouvre ses portes : Venez découvrir ou redécouvrir le théâtre avec des visites (de 11h à 16h30) : des visites en famille, des visites classiques, une visite bilingue français-LSF, une visite en anglais, des visites techniques … Visites guidées exclusivement, sur réservation préalable au 04 68 62 62 00 (du mardi au samedi de 12h à 18h30).

A Céret

Cette année le musée participe aux journées européennes du patrimoine en vous offrant la visite guidée le samedi 15 et dimanche 16 septembre à 15h.

A Tautavel : de 10h à 12h et de 14h à 17h,rendez-vous à la grotte avec des archéologues, pour découvrir le site de fouilles, et partager les techniques des chercheurs.

L’équipe d’animation du Musée vous propose un voyage en famille dans le passé… De 14h30 à 17h venez vous exercer à la technique d’allumage du feu, conférence gratuite le 15 septembre à 16h sur la préhistoire en Inde, et jeu de piste gratuit organisé par les amis du Musée le 16 septembre de 13h à 17h à la découverte du patrimoine local au départ du Palais des Congrès de Tautavel.

Dans le Tarn

A Albi

Le Centre d’art Le LAIT s’associe aux Journées Européennes du Patrimoine et présente : une sélection d’œuvres de Thierry Boyer, des pièces issues de la collection du Musée/Centre d’art du Verre de Carmaux, et une œuvre vidéo d’Apichatpong Weerasethakul issue du FRAC Champagne-Ardenne à la Préfecture d’Albi ainsi que les exposition Provisions de voyage de Victoria Klotz et Lointains d’Ariane Ruebrecht, ainsi que l’œuvre Casapellllum de Laurent Pernel, situées au 55bis et 42 rue Croix-Verte, présentées dans le cadre du projet collectif Ici-même ! Imagine...

A Gaillac : Visites de villes (gratuites) et entrée tarif réduit (7 €) ainsi que visites commentées (12 €) et animations de l’Exposition Trésors du Musée d’art de Pékin au Musée des beaux-arts.

A Lisle-sur-Tarn : le musée Raymond Lafage vous propose plusieurs rendez-vous tout-au-long du week-end. Samedi 15 Septembre à 15h30 : Concert de Chansons Occitanes. A 21h00 : Visite nocturne commentée de l’exposition « Terre-rare… » de Jean-Luc FAVÉRO

Dimanche 16 Septembre à 15h30 : Du théâtre avec Les JAC’S

Musées départementaux : Entrée et animations gratuites dans les trois musées départementaux, aux horaires habituels.

Musée départemental du Textile / Labastide-Rouairoux

Samedi - 15h : Conférence "Les demeures des industriels du textile et du délainage dans le sud du Tarn", Sonia SERVANT, CAUE du Tarn

Entrée du parc municipal / Labastide-Rouairoux

Samedi et dimanche : Henri DARASSE - fresque extérieure devant le musée

Musée-mine départemental / Cagnac-les-Mines

Samedi & dimanche, aux horaires d’ouverture : La visite des galeries de mine sera agrémentée de rencontres avec d’anciens mineurs de fond, en partenariat avec l’ASPICC. Dans la limite des places disponibles.

Dans le Tarn-et-Garonne

A Montauban

Gratuites mais appelant réservation pour certaines activités, les propositions montalbanaises sont riches, avec 19 sites et musées ouverts, 16 visites, 10 expositions et 9 animations...

www.centredupatrimoine.montauban.com

A Nègrepelisse :A la Cuisine, Cantine sonore samedi 15 septembre à 19h. Performance culinaire / repas : Célie Falières . Performance musicale : Mihaela Trifa et Igor Boyer. Sur réservation / Tout public / 10€ adulte et 5€ pour les moins de 18 ans . Dimanche 16 septembre à 15h, Le centre d’art propose une visite commentée de son bâtiment, le château de Nègrepelisse, réhabilité en 2014 par les architectes catalans RCR (Prix Pritzker 2017).

A Grisolles

Au Musée Calbet : Oenographes, atelier d’impression entre les vignes par le collectif Format Paysage. Randonnées, dégustation et ateliers d’impression en pleine nature vous attendent, pendant lesquels vous serez amenés à imaginer, créer et imprimer votre propre journal nomade. Office du Tourisme de Fronton : 05 61 74 80 69.

Photo : Centre d’art Le lait, Albi. Thierry Boyer, « sans titre » 2012. 48 moulages de Champignons en plâtre sur tréteaux en bois.