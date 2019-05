C’est en feuilleton qu’Alexandre Dumas publie en 1844 dans Le Siècle les aventures de ce Gascon de D’Artagnan. Qu’à cela ne tienne, c’est en feuilleton que le collectif 49 701 donnera sa pièce. En feuilleton (6 épisodes au total), en anachronismes assumés, en costumes pas toujours de circonstances, et en ville. Les lieux des représentations ne sont pas encore dévoilés mais on nous promet de l’intrépide et du panache.