Grand admirateur de Molière, Carlo Goldoni, auteur d’une œuvre considérable, plus de 200 pièces dans différents genres, reste un maître de la comédie.

Une des plus célèbres, Les Jumeaux vénitiens occupe l’affiche depuis de nombreuses années et renaît aujourd’hui sous la mise en scène de Jean-Louis Benoit. Les jumeaux Zanetto et Tonino sont séparés à leur naissance, le premier élevé à la montagne, le second à Venise. Déjà la fracture des territoires !

Allez savoir pourquoi Zanetto est un imbécile, alors que Tonino se révèle être un homme habile. Vingt ans plus tard, le hasard les fait arriver en même temps à Vérone sans qu’ils ne le sachent, créant quiproquos et situations comiques en cascade. L’habileté de l’auteur autorise, sous les péripéties de la farce, une gravité qui pointe notamment la condition des femmes.

La mise en scène, à l’écoute du texte et très vive, remplit son office de rire et de réflexion mêlés. Mention spéciale à Maxime d’Aboville qui endosse les deux rôles des jumeaux : il est éblouissant.

AL