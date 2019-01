De son vivant déjà, on prêtait tous les vices à Lucrèce Borgia.

Élevée dans les intrigues et les mœurs dissolues, mariée (trois fois) de force par son père le pape Alexandre VI, elle a inspiré les rumeurs les plus folles et des drames passionnés. Donizetti s’en empare à la suite de Victor Hugo en 1833, et livre le portrait déchirant d’une femme cruelle.

C’est la fierté qui tuera Lucrèce : en condamnant aveuglément l’homme qui a insulté son nom, elle assassine son propre fils. Horrifiée par son crime, elle se donne finalement la mort. Et pour interpréter la légende, le Capitole s’offre une star : Annick Massis, une des plus grandes sopranos françaises du moment, aborde le rôle titre pour la première fois.

Son interprétation du bel canto de Donizetti, dont elle s’est fait une spécialité, marquera sans doute l’entrée au répertoire toulousain de cette pièce fascinante.

Photo : Tato Baeza