On a eu chaud ! On a bien cru qu’on l’avait perdu, Luluberlu ! Mais après une année de pause, le festival revient avec ses spectacles en salle et son Village des enfants dans le parc d’Odyssud.

Nous nous en tiendrons ici aux rendez-vous côté salle – côté jardin, voyez vous-même –, avec 6 spectacles en 4 jours, il faudra de toute façon faire un choix ! 6 spectacles donc, qui battent en brèche les idées reçues et oeuvrent en faveur de l’unité familiale.

Si l’enfant est jeune, optez pour l’univers poétique et coloré de la Petite Taupe en version ciné-concert. S’il ne jure que par les Chicken McNuggets, les Rêves d’une poule ridicule l’inviteront à réfléchir à la malbouffe et à la surconsommation. Il parle à son chat plus qu’à vous-même ?

Voyez ensemble Les Fables d’après La Fontaine, vues par la compagnie Tabula Rasa… peut-être le comprendrez-vous mieux. Il veut un gyropode et vous trouvez ça moche ? Les Acrostiches vous feront changer d’avis. Il pense que les clowns son finis ?

Jamie Adkins lui prouvera le contraire. Et si, vraiment, il ne tient pas en place dans un fauteuil, reste Happy Manif, une déambulation chorégraphique dont le public est l’acteur. Mais là, on bascule côté jardin, un autre programme…

Maëva Robert