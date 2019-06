Toulouse Toulouse et agglomération

Amérique toute pour cette 15e édition du Marathon des Mots.Ils en rêvaient, ils l’ont fait et de JFK à Trump, on scannera un demi-siècle de culture américaine, en compagnie d’une trentaine d’écrivains.

Citons Alysia Abbott, Maggie Nelson, André Aciman, Bill Clegg, Jennifer Clement, Ryan Gattis, Eleanor Henderson, Laird Hunt, Richard Lange, Maxim Loskutoff, Daniel Magariel, Eric Puchner pour l’Amérique, auxquels seront associés Agnès Desarthe, Erwan Desplanques, Jérémy Fel, Gilles Leroy ou encore Chantal Thomas. Le journaliste François Busnel – qui édite la revue America – sera de la partie.

On croisera également Viet Thanh Nguyen, et son retentissant premier roman Le Sympathisant (prix Pullitzer en 2016) ainsi que le canadien Joseph Boyden (Le Chemin des âmes).

Dans la rubrique Scène française, apparition entre autres de Delphine du Vigan, de Carole Fives (Tenir jusqu’à l’aube) et de Christian Authier. Programme dense. Les éditions Verdier en profiteront pour venir fêter ici leur 40e anniversaire tandis que Simon Johannin (voir également page 8) et son frère Antoine performeront. Pour la bande-son de ces Heures américaines, le trio français Radio Elvis s’imposait. D’autres surprises sont à prévoir, dont une Nuit Blanche dédiée à l’année 1969, en complicité avec le Théâtre de la Cité et les Siestes électroniques.

PL