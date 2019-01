Dans le cadre de son cycle annuel consacré aux photographes de la ruralité, l’abbaye de Flaran rend hommage à Michel Thersiquel (1944 – 2007), photographe de la « maritimité » bretonne. Entre portraits posés et instants sur le vif, on se laisse charmer par cet œil affûté qui n’a pas son pareil pour saisir la grâce de l’instant où, à la réalité du labeur, et souvent du folklore, s’invite la touche d’humour ou de poésie qui caractérise son œuvre. MR