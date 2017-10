En acceptant l’invitation du Muséum, l’heure est venue pour les As de la Jungle de se confronter à leurs alter ego réels.

Leur mission : devenir les ambassadeurs de la préservations des espèces et de l’environnement. L’équipe du Muséum n’a pas ménagé sa peine pour fournir un contenu scientifique rigoureux à cette tâche menée par des personnages véritables condensés d’aberrations scientifiques.

Mobilisant le meilleur de son savoir-faire, l’équipe relève le défi et produit une exposition ludique et interactive où le public est lui aussi investi d’une mission : retrouver Miguel le gorille, kidnappé par Melina la loutre vénale. Immergés dans un décors de jungle, les enfants mènent l’enquête à travers une série d’énigmes destinée à les sensibiliser aux caractéristiques de la forêt tropicale et à la fragilité de cet écosystème.

TAT productions s’investit dans le projet et réalise à cette occasion plusieurs vidéos d’animations inédites.

Photo : Christian Nitard