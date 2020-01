Conjuguant de manière inséparable la théorie et la pratique tout en suscitant un dialogue fécond entre le passé et le présent, Anne Collod cultive une approche très singulière et stimulante du corpus de la danse.

Moving Alternatives – sa dernière création en date – se focalise sur Ruth St-Denis (1877-1968) et Ted Shawn (1891-1972), deux figures pionnières de la danse moderne aux États-Unis, qui manifestèrent un grand intérêt pour les danses venues d’Inde et d’Asie.

Avec le concours de six interprètes, dont la remarquable danseuse indienne Shantala Shivalingappa, Anne Collod réactive une partie de leur répertoire (solos ou fragments de pièces de groupe). Ce faisant, elle invite le public à en mesurer l’impact artistique hier autant qu’à en saisir la portée politique aujourd’hui, notamment au niveau de la question de l’exotisme.

JP