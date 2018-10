Tombée du ciel, la lune de Luke Jerram plane à quelques mètres du sol, astre fascinant, monumental et irradiant : Museum of the Moon , installation de l’artiste britannique repéré pour ses sculptures, installations et performances chargées d’enchanter l’espace public à travers le monde, accroche sa poésie à Figeac. Cette sculpture de sept mètres de diamètre, gonflée à l’hélium et dont l’enveloppe est imprimée d’images très haute résolution, diffuse la caressante lumière d’un incroyable clair de lune. L’aboutissement de plusieurs années de travail pour Derrière le Hublot, pôle des arts de la rue, qui avec le projet Fenêtres sur le paysage dispose comme autant de jalons poétiques sur les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, ses actions artistiques et culturelles (implantation d’œuvres d’art refuges avec le collectif d’architectes Encore Heureux, diffusion d’œuvres contemporaines contextuelles…). A contempler.

Photo : ed simmons - visit greenwich