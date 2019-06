Mêler mots et musique, quoi de plus naturel ? Toute la poésie en témoigne. Les sonorités, les rythmes, les harmonies, les silences…

Cette idée de ping-pong fraternel texte-musique est au cœur de la proposition Musique en dialogue aux Carmélites. L’essence même de cette saison originale dirigée de main de maître par Catherine Kauffmann-Saint-Martin. Quatre rendez-vous estivaux, quatre créations, de juin à septembre, qui vous mèneront inéluctablement jusqu’à la chapelle des Carmélites, joyau baroque idéal pour un tel exercice.

Le premier concert-lecture célèbre le Duende y mysterio du flamenco au tango avec des musiques de Casado, de Falla, Ginastera et Piazzolla et des textes de Garcia Lorca, Becquer, Marechal et Borges. Le second rendez-vous, titré Voix d’enfance, voix d’exil, est un voyage semé de mélodies sur l’enfance et le pays, des berceuses aux musiques du monde. Le troisième rendez-vous en août, parle de Terre, nature et liberté, construit dans un programme autour du violon et du violoncelle, notamment les sonates de Ravel et de Kodaly, et des textes d’Aragon, Lamartine, Khalil Gibran, André Ady…

La saison se clôture avec Notes françaises, un concert Debussy, premier livre des Préludes, et des textes de Hugo, Verlaine, Baudelaire, Valéry, Gautier, Shakespeare, Frégni… Au piano Cyril Guillotin, à la voix François Marthouret, mis en scène par Andrée Benchetrit.

André Lacambra

Photo : François Sechet