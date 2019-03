On démarre fort avec Popcorn Machine, spectacle fondateur qui tourne sans relâche depuis 2010.

On enfonce le clou avec Laerte, création 2018. On boucle la boucle avec un cabaret sans fin -mais avec surprises- dont l’unique but est de célébrer les dix ans de cette compagnie qui a toujours choisi l’absurde pour compagnon de voyage.

Popcorn Machine, du 28 au 30 mars, Laerte, 18 et 19 avril, Cabaret, 20 avril, La Grainerie, Balma.

Photo : Guido Mencari