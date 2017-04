Le Centre de développement chorégraphique de Toulouse a sélectionné pour ce mini festival 5 pièces chorégraphiques. Point. Une programmation resserrée donc, mais des propositions triées sur volet, qui se distinguent par la qualité de leurs univers artistiques – ce qui est à la fois le minimum et l’essentiel – et pour la pertinence du langage que ces compagnies ont su développer à l’attention du jeune public. Plus narratives (à l’image du merveilleux Chotto Desh d’Akram Kahn programmé au TNT), elles misent pour certaines sur une implication plus forte du public : ça peut être une sorte de bord de scène (My (petit) pogo de Fabrice Ramalingom) destiné à expliquer en amont les intentions de l’artiste, voire un engagement total de la part des enfants (Babarman, mon cirque pour un royaume, Cie du Zerep), où il sera question de chanter, de se costumer, de boire et de manger pour mener l’histoire jusqu’à son dénouement. Maëva Robert

Photo : Frederic Iovino