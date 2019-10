Les Abattoirs consacre à Peter Saul, l’un des tout derniers contemporains du Pop Art, sa première rétrospective française depuis 20 ans. Visions dégoulinantes d’un monde dégénéré… Peter Saul dégomme l’American way of life ! Vous reconnaîtrez forcément son coup de pinceau exubérant et coloré devenu en quelques décennies le symbole d’une autre Amérique.

Photo : Collection de l’artiste ; photo. Courtesy Michael Werner Gallery, New York and London