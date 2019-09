1980. Deux jeunes gens, ambitieux, fringants et amoureux de musique, Catherine d’Argoubet et Paul-Arnaud Péjouan, décident de créer un festival de piano dans le cloître des Jacobins, lieu qu’ils vénèrent.

40 ans plus tard, c’est-à-dire aujourd’hui, ces deux mêmes personnages, toujours fringants, toujours amoureux fous du piano, dirigent l’un des plus importants rendez-vous pianistiques, peut-être le plus ancien de France, toujours avec le même appétit. Ne cherchez pas, la passion est le secret ! Entre temps, ils ont internationalisé la marque avec des festivals en Asie, plus particulièrement en Chine et au Japon, mais, surtout, ils ont réussi à imprimer Piano aux Jacobins au fronton identitaire de Toulouse.

A côté du Capitole brillent les Jacobins où rayonne Piano aux Jacobins tous les mois de septembre. Au fil des ans, une identité s’est forgée : la coexistence d’artistes légendaires confrontés à la jeune génération montante, avec une diversification des répertoires en ouverture grand large, du baroque à la musique d’aujourd’hui, sans oublier le jazz, grand frère éblouissant.

Pour célébrer l’anniversaire, un seul mot d’ordre a été donné aux artistes : liberté totale de choisir leur répertoire de prédilection. Pour souffler les bougies, plusieurs noms prestigieux, fidèles de l’événement, ont répondu présents : Christian Zacharias, Nelson Goerner, Piotr Anderszewski, Nicholas Angelich, David Fray, Philippe Bianconi, Adam Laloum, la grande Elisabeth Leonskaja, mais aussi Boris Berezovsky, Wilhem Latchoumia, Anne-Marie Mc Dermott. Version jazz, Jacky Terrasson, Chilly Gonzales et l’ami Paul Lay, passé par le conservatoire de Toulouse.

En tout 25 récitals qui témoignent des liens tissés avec le temps. Des affinités dites électives, devenues affectueuses.

AL

Photo : Jean-Baptiste Millot