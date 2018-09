Christian Bernard, directeur artistique du festival, nous réjouit une fois de plus par son approche bienveillante, généreuse et détendue de la création contemporaine. Le message ? L’art contemporain, ce n’est pas grave… mais c’est important !

Avec plus de 200 000 visiteurs en 2016, le public a visiblement saisi l’enjeu. Créateurs en vue, démarches sensibles, œuvres puissantes nous engagent à écouter attentivement ce que les artistes ont à nous dire sur le monde.

Esthétique exotique et réflexion post-coloniale (Lisa Reihana), aquarelle et féminisme (Béatrice Cussol), hyper réalisme et rock’n roll (Virginie Lesourd), portraits de femmes (collection des Augustins /Nina Childress), boat people en Méditerranée (Tracey Moffatt)… Réunies sous la bannière « fracas et frêles bruits », en prise plus ou moins directe avec l’actualité, 25 expositions d’œuvres créées pour la circonstance ou inédites en France offrent un panorama éclectique de la création contemporaine.

Il y aura de l’enthousiasme, de la déception, de la surprise, de l’incompréhension, de l’indifférence, des affinités, bref, des émotions … c’est ça l’effet Printemps de Septembre !

Maëva Robert

Photo : Anne Deguelle