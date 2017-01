Quatre garçons dans le vent qui sillonnent la planète classique depuis une bonne dizaine d’années, tels sont les héros du Quatuor Modigliani qui se sont révélés à l’attention internationale en remportant successivement trois Premiers Prix aux Concours internationaux d’Eindhoven (2004), Vittorio Rimbotti de Florence (2005) et aux prestigieuses Young Artists Auditions de New York (2006). En 2010, le quatuor est nommé « Rising Star » ECHO par la Philharmonie de Cologne et entamera une tournée des salles les plus prestigieuses d’Europe en 2010-2011. Depuis, les Modigliani surfe sur la vague luxueuse des ensembles de chambre les plus demandés et les plus fêtés. Il suffit de les écouter pour comprendre l’engouement collectif : solidité technique pour une perfection musicale qui allie la clarté, l’énergie, le chatoiement des couleurs, l’équilibre, la précision… Une perfection qui n’écrase rien, mais qui au contraire enrichie, enlumine les œuvres. Au salon rouge, le quatuor a programmé Schubert, Bartok et le fougueux quatuor opus 13 de Mendelssohn. Pour finir, une pensée pour Philippe Bernhard, ancien premier violon du quatuor, que l’on a connu tout jeune dans les couloirs du conservatoire de Toulouse, déjà très doué et attachant, qui vient de céder son poste et à qui l’on souhaite le meilleur dans sa nouvelle vie. André Lacambra

Photo : Marie Staggat