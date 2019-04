Jamais spectacle n’aura mieux porté son nom ! Aucun son ne sortira de la bouche de Léandre Ribera, clown et mime catalan. Rien à dire, mais tout à rêver, sentir et rire. Trente ans que ce clown, clochard céleste, parcourt le monde avec ses mécaniques burlesques et poétiques. Il s’arrête à L’Archipel pour y construire une maison invisible, mais réelle, - allez comprendre ! - avec armoire et sol jonché de chaussettes jaunes pour partager ensemble une tranche de vie, un moment de tendresse. Il dit « C’est quoi l’utilité du clown ? Créer un trou pour regarder l’humanité de façon différente. Ses matériaux sont l’empathie, la surprise, le rire, cet espace entre l’optimisme et la nostalgie d’où peut jaillir la beauté. La poésie. » Rien à dire mais tout à aimer. AL

Photo : Vincent Vanhecke