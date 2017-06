Cela fait déjà 15 ans que les Siestes électroniques invitent les Toulousains à venir se laisser bercer (et surprendre) par des musiques singulières dans des lieux atypiques, la majeure partie des concerts et DJ-sets étant proposée gratuitement en journée et en plein air. Avec une telle ligne directrice, entre détente et découverte, ce festival très estival et très convivial s’est enraciné doucement mais sûrement dans le paysage culturel local. Ayant petit à petit élargi leur champ d’investigation, les Siestes ne sont plus seulement électroniques et explorent désormais différents autres univers musicaux. Le rap transgenre de Princess Nokia, la house vrillée de Huerco S., la coldwave romantique de Marie Davidson, la pop synthétique de NV et le rock chaosmique de Gum Takes Tooth vont notamment égayer les sessions diurnes de cette édition 2017, de nouveau organisées au Jardin de Compans-Caffarelli.

J.P.