Slava’s Snowshow, c’est le spectacle culte, celui qui a fait plusieurs fois le tour de la planète, celui qui gomme les frontières, qui parle toutes les langues, celui qui, à intervalles réguliers, vient rendre une visite amicale au public d’Odyssud.

La poésie de ses clowns lunaires, c’est évidemment celle qu’il fallait inviter pour célébrer les 30 ans de l’une des salles de spectacles les plus fréquentées de France. L’une des plus fréquentées et parmi les plus attachées à ces liens de fidélité qu’elle excelle à créer entre ses artistes et son public.

Photo : V.Vial