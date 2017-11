Supernova, c’est quoi ? C’est du neuf. C’est du superneuf même puisqu’il s’agit pour le Théâtre Sorano de réunir en novembre tout ce que la jeune création s’apprête à faire émerger de talents.

Un festival manifeste qui dit toute l’énergie déployée par Sébastien Bournac et son équipe pour agiter joyeusement la surface de la création contemporaine avant de regarder s’éloigner les vagues ainsi créées. La deuxième édition de la manifestation part donc à la découverte intense d’une nouvelle génération d’artistes.

Six spectacles coups de cœur (La mort de Tintagiles, Rumeur et petits jours…) plongent dans l’effervescence insolente du théâtre tel qu’il se laisse inventer aujourd’hui. Et en première partie de soirée, des chantiers de création, des lectures, des rencontres, sondent la phase de fabrication du théâtre actuel.

Virginie Peytavi

Photo : A. Piemme.