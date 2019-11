Jouvence expérimentale ? En tout cas, nous voilà dans l’œil de la création : pendant trois semaines, plusieurs théâtres toulousains ouvrent leurs portes à de nouvelles équipes professionnelles.

Pour Sébastien Bournac, à la barre du Sorano, c’est « une zone de turbulences artistiques salutaire et réjouissante, avec des artistes de la nouvelle génération qui s’emparent avec insolence et malice du patrimoine. » Intitulée Supernova, cette programmation regroupe 14 propositions, spectacles, lectures, chantiers de création, rencontres, débats, ateliers, soit un gros coup de frais.

Au Sorano donc, épicentre de cette quatrième édition, mais aussi au ThéâtredelaCité, à Jules-Julien, Roguet, aux Mazades, au Théâtre du Pont-Neuf et au Pavillon Mazar, on croisera L’éventuel hérisson bleu (véridique), Marion Siéfert et la scène hip hop du neuf-trois, le jeune auteur Guillaume Cayet qui sera là, Katia Ferreira qui relit le Virgin Suicides de Jeffrey Eugenides ainsi que Tamara Al Saadi et son émouvant témoignage : Place.

On retrouvera aussi le MégaSuperThéâtre, sans oublier le Collectif Bajour qui maintient contre vents et marées qu’Un Homme qui fume c’est plus sain. Tout s’achève un vendredi soir sous bpm avec la Boom Boom...