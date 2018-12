Flip Fabrique est de retour sur la scène d’Odyssud avec un ce spectacle qui puise, encore et encore, à la source du plaisir d’être ensemble. Cette joyeuse troupe de circassiens québécois - une fois n’est pas coutume-, célèbre l’amitié et la complicité comme moteurs de son aventure artistique. Direct et forcément dans le partage.

Photo : Emmanuel Burriel