Après les trésors du Musée d’art de Pékin l’été dernier et la Fêtes des lanternes qui illumine désormais les hivers gaillacois, c’est une autre facette de la culture chinoise que nous livre la ville de Gaillac en exposant l’œuvre de Xiong Liang, né en 1975 et pionnier de l’illustration dans son pays.

Puisant dans les contes ancestraux et les techniques traditionnelles, Xion Liang fait naître de ses lavis et de ses encres une œuvre poétique et minimaliste, où la nature et les êtres du monde de l’enfance vivent en symbiose, et dont la renommée s’étend aujourd’hui à l’international.

MR

Photo : Xion Liang