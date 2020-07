Le dispositif est comme l’été : inédit. 31 notes d’été, incontournable rendez-vous estival porté par le Département de Haute-Garonne depuis plus de vingt ans, s’adapte, comme tout le monde, aux conditions sanitaires. Mais ne jette pas l’éponge : les concerts, qui ne peuvent pas sillonner le territoire comme ils ont l’habitude de le faire, auront tout de même lieu, sur la scène du Pavillon République. Enregistrés, ils seront ensuite diffusés, enrichis de reportages portant sur des visites de lieux emblématiques, à raison d’une émission tous les mercredis, à 19h30 sur la chaîne Youtube, le site et la page Facebook du Département. Au programme de ces huit émissions : des artistes départementaux et nationaux, une large place faite aux femmes et aux découvertes. On y verra Claire Gimatt, Chouf, Manu Galure, 20 groupes au total pour un 31 notes d’été dématérialisé.

Photo : Michela Filzi.