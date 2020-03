C’est une vue d’Islande, mais qui pourrait le dire ? Bernard Descamps a voyagé en Afrique, en Asie, en Inde. Il a photographié l’activité des hommes et la nature en jouant sur les possibilités graphiques du noir et blanc, la clarté de ligne, l’abstraction du motif, les ombres et les reflets. Inutile de chercher l’exotisme, pas plus que tenter de tirer un fil narratif. Les photographies des voyages de Bernard Descamps sont des mondes flottants teintés de mystère. MR

Photo : Bernard Descamps.