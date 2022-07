Eux sur le pont, à l’aise ; vous sur la berge, peut-être même affalé dans un transat. Des lampions. Le pont de la péniche Tourmente, et les berges du canal du Midi, ou du latéral à la Garonne, car c’est la 26e édition du festival Convivencia, qui voguera cette année de la pente d’eau de Montech (82) à Frontignan (34) à un train de sénateur, mais avec un cœur caliente gros comme ça, lesté d’une cargaison de musiques de partout.

Car c’est le jeu, des musiques populaires, chantées-jouées, afro-cosmopolites voire flamenco-balkaniques. On repèrera Jean-Luc Amestoy à l’accordéon et Serge Lopez à la guitare, le Cuarteto Tafi, Ami Yèrèwolo, ambassadrice du rap malien, la chanteuse franco-grecque Dafné Kritharas, ou encore Monsieur Doumani, un trio chypriote. Mais aussi Madagascar, Cuba, le Brésil et le Tibet ; vous avez dit musiques du monde ?

Du 2 au 26 juillet, sur le canal des Deux-mers, Montech, Grisolles, Toulouse, Ramonville, Castanet-Tolosan, Ayguesvives, Renneville/Gardouch, La Redorte, Paraza, Le Somail, Frontignan.

Photo : G. Cier