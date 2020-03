En raison des risques liés au Covid-19, un certain nombre de spectacles et salons susceptibles de rassembler plus de 1000 personnes, sont annulés ou reportés à des dates ultérieures. Tour d’horizon, non-exhaustif.

> Zénith de Toulouse : le concert d’Alain Souchon prévu le 12 mars est reporté au dimanche 13 septembre 2020 à 17h.

Les billets restent valables pour cette date de report. les concerts de Christophe Maé du 21 mars, de Gims (25 mars), Dadju (17 mars) sont également reportés (respectivement aux 27 octobre, 19 juin et 2 octobre), tout comme le spectacle de Norman (prévu le 20 mars), reporté au 9 avril.

> Le Printemps du rire a décidé de reporter La Nuit du Printemps, initialement prévue le 27 mars, au 3 juin 2020, ainsi que la date du spectacle de Jean-Marie Bigard initialement prévu le 28 Mars au 4 juin 2020 à L’Onyx – Salle de spectacle de Plaisance du Touch. A cette heure, le reste de la programmation du Printemps de Rire est maintenue.

> Annulation des représentations du spectacle Mon Premier Lac des Cygnes du 14 juin.

> Annulation de la représentation du 24 mars d’Eric Serra en ciné-concert.

> Le Bikini à Ramonville : les concerts des 12 mars (Caravan palace, reporté au 25 septembre), des 19 mars (Chinese Man, reporté au 5 novembre), des 24 mars (IAM, reporté au 6 octobre), sont reportés à des dates ultérieures. Les billets achetés restent valables pour ces nouvelles dates. Les autres spectacles sont pour l’instant maintenus.

> Halle aux Grains à Toulouse : TEDxToulouse, qui devait se dérouler le samedi 11 avril, est reporté au 13 septembre 2020. Les billets déjà réservés seront valables pour la nouvelle date ou pourront être remboursés.

> Casino Barrière à Toulouse : le spectacle de Maxime Gasteuil aura lieu le Mardi 16 juin 2020 à 20h30.

> Le concert de LENNI-KIM prévu le 17 mai prochain au Casino Barrière de Toulouse est reporté à une date ultérieure, qui n’a pas encore été définie.

> Le concert de David Hallyday prévu le 15 mars au Casino Barrière est reportée au Mardi 3 novembre 2020 à 20h30. Les billets restent valables pour cette date de report.

> Musicales franco-russes : la crise du coronavirus affecte plusieurs concerts et rencontres des Musicales franco-russes, du 10 au 24 mars, dont le concert de l’orchestre du Bolchoi du 10 mars.

> Halle de la Machine à Toulouse : le spectacle de la Symphonie Mécanique, prévu initialement du 16 au 19 avril, est reporté au mois de décembre (dates précises à venir) à la Halle de La Machine.

> A Blagnac : le festival du jeu, Blagnac joue, qui devait se dérouler le 21 mars, est reporté à une date ultérieure.

> Salons TAF

Les deux salons TAF prévus cette semaine à Toulouse (les 11 et 12 mars) et Carcassonne (le 11 mars) sont reportés à l’automne. Les 11 autres salons TAF qui devaient se tenir d’ici le 14 mai seront également reprogrammés à l’automne.

> A Montpellier, au parc des Expositions, les salons MaisonMania et Natur@venture, qui devaient se tenir du 13 au 15 mars au Parc des Expositions sont reportés au 30, 31 mai et 1er juin 2020.

> Au Zénith de Montpellier : Annulation de la représentation du 19 mars d’Eric Serra en ciné-concert.

> Domaine d’O à Montpellier : Le concert du 21 mars des Chinese Man Records est annulé, et reporté au samedi 5 décembre 2020 à 20h30. Les autres spectacles de la fin de saison sont maintenus jusqu’à nouvel ordre, la jauge étant inférieure à 600 personnes.

> Zinga Zanga à Béziers : le spectacle de Jarry initialement programmé le 21 mars 2020 est reporté au mardi 9 juin 2020 à 20h30 dans la même salle. Les billets pour cette date du 21 mars restent valables pour la date de report du 9 juin.

> Archipel à Perpignan : Suite à la mesure gouvernementale interdisant les rassemblements de plus de 1 000 personnes, la scène nationale de Perpignan informe son public que ses spectacles et concerts ne dépasseront pas cette jauge et sont maintenus jusqu’à nouvel ordre.

Photo : DR Bolchoi.